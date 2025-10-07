Caminhão tombado após colisão bloqueia trecho da BR-448, em Canoas

Caminhão tombado ocupa duas pistas da BR-448 no km 13. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

Um caminhão tombou no km 13 da BR-448, na altura de Canoas, na manhã desta terça-feira (7). O motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento ao Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A CCR ViaSul está no local para fazer a remoção do veículo, que está no sentido Interior-Capital. No entanto, a rodovia precisou ser totalmente bloqueada para realizar o trabalho. Por volta das 8h, o trânsito foi liberado nas duas pistas da esquerda. O caminhão só deve ser retirado à tarde.

Segundo relatos, uma Paraty que se deslocava de Estância Velha a Camaquã com três ocupantes tentou ultrapassar o caminhão e acabou colidindo com a lateral do veículo. O caminhão ficou tombado, inicialmente ocupando duas pistas da Rodovia do Parque e causando congestionamento no trecho.

Acidente na BR-116

Uma das alternativas à BR-448, a BR-116 também registrou um bloqueio devido a acidente na subida do viaduto da Metrovel, sentido Interior-Capital, entre Esteio e Canoas. Um caminhão-tanque prensou um Palio contra a mureta da rodovia, também em uma tentativa de ultrapassagem do carro.

Duas pistas chegaram a ficar obstruídas por conta da ocorrência, causando congestionamento. Ninguém ficou ferido, mas os envolvidos aguardaram a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para registrar a ocorrência e liberar a remoção dos veículos.