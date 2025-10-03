Buracos e filas: o desafio diário dos motoristas na Estrada Caminho do Meio

Obra de duplicação deve será executada dentro do prazo de dois anos e três meses. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Os milhares de motoristas e motociclistas que circulam diariamente pela Estrada Caminho do Meio, que faz a ligação entre Viamão, Alvorada e Porto Alegre, convivem com buracos, desníveis na pista e congestionamentos

Na manhã desta sexta-feira (3), a reportagem de Zero Hora percorreu os quase 11 quilômetros da Estrada Caminho do Meio e Avenida Protásio Alves entre a RS-040 e a Avenida Manoel Elias, quando a pista deixa de ser simples até o centro da Capital. O trecho em piores condições fica entre Viamão e Alvorada, onde há desnível da pista para o acostamento, buracos e ondulações em razão de asfaltamentos anteriores.

A via de faixa simples passa por uma transformação. Condomínios residenciais erguem-se ao longo da estrada, o que acarreta em mais veículos e pedestres transitando.

Morador há 18 anos às margens do Caminho do Meio em Viamão, na Vila Augusta, Nelson Civa, 66 anos, só vê a situação piorar.

— Eles vêm tapar os buracos, mas não adianta. Em seguida se abrem de novo. E o acostamento não existe, eu mesmo já paguei pra colocar um cimento aqui na frente pra diminuir o barral — conta ele.

Desnível em alguns pontos pode causar estragos nos carros. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Há pouco mais de 10 anos, o administrador Fábio Pereira, 38 anos, mora no trecho já da Avenida Protásio Alves, perto da Avenida Moema. A perda de tempo para se deslocar ao trabalho o fez abandonar o carro. Ele agora usa uma moto.

— Fui obrigado. Eu trabalho em Canoas. E aí, se fosse de carro levaria em torno de duas horas. Mas agora chego em torno de 30 minutos no trabalho.

Projeto de duplicação

Quem transita pela estrada aguarda pelas obras de duplicação. O edital de Viamão está publicado, e as propostas serão recebidas no dia 23 de outubro. Alvorada está passando por ajustes finais no edital, com previsão de lançamento também neste mês. Já para Porto Alegre, a fase é de ajustes na proposta.

Ao todo, 23 quilômetros devem ser duplicados – 7,3 quilômetros na Capital, 4,3 quilômetros em Alvorada e 11,4 quilômetros em Viamão. O custo total da obra é projetado em R$ 284,4 milhões. Além da duplicação são previstos corredor de ônibus, ciclovia, calçadas, novas paradas de ônibus e iluminação.

A obra será executada dentro do prazo de dois anos e três meses. Dessa forma, se não ocorrer atraso, a construção não ficará pronta antes do primeiro trimestre de 2028.

Estrada faz a ligação entre Porto Alegre, Viamão e Alvorada. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Estudos feitos pela Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) apontam que, com a conclusão da duplicação, será possível ganhar 20 minutos no deslocamento entre as cidades, apenas no transporte público. A estimativa é que toda a duplicação seja realizada ao longo de três anos.

Recuperação asfáltica

A prefeitura de Porto Alegre informou que a Protásio Alves está na programação de recuperação asfáltica entre a Avenida Manoel Elias e a Rua Recife até o final deste ano. Entre as avenidas Moema e Paraíso, a manutenção foi realizada em abril. A prefeitura de Alvorada informou que faz a manutenção do segmento que passa junto ao município de forma compartilhada com Viamão. Até o começo da tarde, a prefeitura de Viamão ainda não havia se manifestado sobre o trecho de sua responsabilidade. O espaço segue aberto para manifestação.

Acidentes na via

As motos ultrapassam os automóveis pela direita, sobre a faixa contínua e também pela contramão. Neste ano, dois motociclistas morreram no mesmo local, na altura do número 10.000, nos dias 3 de julho e 28 de agosto.