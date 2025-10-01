Trânsito

Região Metropolitana
Notícia

Asfalto da BR-116 receberá melhorias no verão, diz superintendente do Dnit: "Clima mais favorável para aplicar material"

Segundo Hiratan Pinheiro, trabalho tem melhor resultado com tempo seco e temperatura elevada. Sinalização também será refeita no período mais quente

Maria Regina Eichenberg

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS