Asfalto da BR-116 receberá melhorias no verão, diz superintendente do Dnit: "Clima mais favorável para aplicar material"

Rodovia está sendo ampliada na Região Metropolitana. Renan Mattos / Agencia RBS

Motoristas que utilizam a BR-116, na Região Metropolitana, se deparam com diversos pontos em obras. Atualmente, as intervenções estão concentradas no trecho entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. Em entrevista ao Gaúcha Mais nesta quarta-feira (1), o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Hiratan Pinheiro da Silva, falou sobre o andamento dos trabalhos.

Silva foi confrontado com críticas feitas por usuários a respeito de suposta baixa qualidade do asfalto novo, nos trechos onde a rodovia está sendo alargada. Ele explicou que onde as faixas foram ampliadas, há asfalto novo, mas as pistas pré-existentes seguem com o material antigo. Se é verificado problema na junção entre os pavimentos, o serviço é refeito.

No entanto, ponderou o superintendente, pode haver confusão dos usuários por causa do chamado "microrrevestimento", uma cobertura de asfalto mais fina, que serve somente para apagar a sinalização antiga. Esta camada, se aplicada em períodos úmidos, de temperatura mais baixa e de pouco sol, pode produzir rejeito, com "pedrisco" percebido sobre a pista. Já houve casos na 116, segundo ele, em que esse microrrevestimento foi refeito, por problemas assim.

Para resolver isso, esta camada será melhorada no verão:

— Ao longo do verão a gente vai aproveitar esse clima mais favorável para aplicar o material. No Estado, essa aplicação é melhor no verão porque o clima do inverno é muito chuvoso e não dá o tempo de "cura" do material.

A promessa do Dnit é que a sinalização também seja reforçada no período mais quente, já que, por enquanto, muitos trechos da rodovia contam com intervenções provisórias, como a pintura com tinta preta para apagar a sinalização antiga.

O cronograma do Dnit na rodovia prevê para este mês o começo das obras do túnel na Rua Domingos Martins, em Canoas, onde haverá uma passagem sob a BR-116. A previsão é que os trabalhos neste trecho sejam concluídos em um ano e meio e iniciem pelo sentido Capital-Interior.

Ouça a entrevista na íntegra: