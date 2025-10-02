Alunos de escola municipal de Xangri-Lá sofrem acidente de van na freeway após pneu furar

Van apresentou pneu furado, ocasionando o sinistro. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Cerca de 10 pessoas, entre alunos e professores de uma escola municipal de Xangri-Lá, no Litoral Norte, sofreram um acidente de van nesta quarta-feira (1º), na freeway. Eles voltavam de um passeio pedagógico realizado no Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre.

Conforme a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Major João Antônio Marques, os alunos, professores e motorista que estavam na van não tiveram lesões graves.

Em nota (leia abaixo a íntegra), a prefeitura da cidade litorânea informou que o meio de transporte que foi contratado para realizar o serviço "apresentou um pneu furado" durante o passeio, o que teria ocasionado a situação.

"Salientamos que a empresa apresentou toda a documentação necessária para a prestação do serviço, e que a administração municipal está mobilizada para atender a comunidade, em especial aos envolvidos", acrescentou a gestão municipal.

A escola disse também que está ofertando apoio psicológico aos envolvidos na situação.

O que diz a prefeitura

"Prezada comunidade.

Comunicamos que, durante o retorno da saída a campo da EMEF Major João Antônio Marques, o transporte contratado apresentou um pneu furado, situação que causou susto nos estudantes e profissionais presentes.

De imediato, os profissionais responsáveis entraram em contato com a direção da escola, que acionou a Secretaria Municipal de Educação (SME). Após a verificação dos profissionais responsáveis, constatou-se que nenhum estudante apresentou lesão, sendo garantido o retorno em segurança de todos.

Salientamos que a empresa apresentou toda a documentação necessária para a prestação do serviço, e que a administração municipal está mobilizada para atender a comunidade, em especial aos envolvidos.

Considerando a natureza do ocorrido, a SME disponibilizará suporte psicológico aos envolvidos, assegurando acolhimento e cuidado.

Seguimos atentos e comprometidos com o bem-estar de toda a comunidade escolar.

Att,