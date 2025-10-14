Alças de acesso da freeway para o aeroporto Salgado Filho terão novos bloqueios

Rotas alternativas precisarão ser feitas pela BR-116 ou por dentro de Porto Alegre. CCR / Divulgação

As alças de acesso da freeway para a região do Aeroporto Internacional Salgado Filho estão com bloqueios desde a noite de terça-feira (14).

As interrupções, que seguem até a madrugada desta quinta (16), ocorrem no km 92 da rodovia, nas alças que dão acesso à Avenida Zaida Jarros, tanto no sentido Litoral-Capital, quando Capital-Litoral.

A ação é necessária para trabalhos de melhorias do asfalto na região. Nesta terça (14), o trânsito será interrompido nas alças a partir das 21h e seguirá bloqueado até as 5h de quarta (15).

O bloqueio volta a ocorrer a partir das 21h de quarta-feira e ficará assim até as 5h de quinta-feira (16).