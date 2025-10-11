Alças de acesso da freeway para o aeroporto Salgado Filho terão bloqueio total neste final de semana

Bloqueio acontece entre a noite de sábado e a manhã de domingo. CCR ViaSul / Divulgação

Uma nova etapa do trabalhos de manutenção do pavimento da freeway causará bloqueios no trânsito neste sábado (11). O fluxo de veículos será interrompido na alça de acesso para a BR-116 de quem vem no sentido Litoral-Capital, no quilômetro 92 da rodovia. Essa alça dá acesso ao aeroporto pela avenida Zaida Jarros.

Com isso, o trecho ficará totalmente bloqueado a partir das 19h do sábado até as 6h de domingo. Também será bloqueada a alça de acesso da freeway pela pista no sentido Capital-Litoral em direção à Avenida Zaida Jarros.