Acidentes de trânsito provocam ao menos seis mortes em sete horas no RS

Ao menos cinco acidentes de trânsito graves foram registrados no Rio Grande do Sul no sábado (25). Em cerca de sete horas, seis pessoas morreram em rodovias estaduais e federais, de diferentes regiões do Estado.
Ocorrências foram registradas em Porto Alegre, Vacaria, Carazinho, Igrejinha e Farroupilha entre as 15h35min e as 22h30min de sábado.
Na Capital, um motociclista colidiu em uma mureta e caiu enquanto trafegava pela BR-448 (Rodovia do Parque) e morreu. O acidente ocorreu por volta das 15h35min no km 22 da rodovia.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista estava na alça de acesso da BR-448, no sentido Interior-Capital, no viaduto próximo à Arena do Grêmio, quando ocorreu o acidente.
Em Vacaria, foi registrado acidente com dois óbitos. Um caminhão DAF XF emplacado em Curitiba (PR) que carregava toras de madeira saiu da pista e tombou, conforme a PRF. O veículo seguia no sentido Vacaria-Lages. Ao sair da pista, o veículo tombou.
O condutor, um homem de 42 anos, teve lesões graves. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. As duas passageiras que estavam no veículo faleceram no local, uma mulher, de 47 anos, e uma criança, de seis anos. O acidente ocorreu no km 0 da BR-116, por volta das 20h40min, a pouco metros da ponte do rio Pelotas. O motorista foi encaminhado para um hospital em Lages (SC).
Ainda na noite de sábado, também houve um acidente em Carazinho, no km 175 da BR-386. Um atropelamento por volta das 22h30min deixou uma pessoa morta. O veículo envolvido ainda não foi identificado, de acordo com informações da PRF. A vítima também não foi identificada.
Rodovias estaduais
Também foram registrados dois acidentes graves nas rodovias estaduais, conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Em Farroupilha, um atropelamento deixou um homem de cerca de 30 anos morto. A vítima não foi identificada. O acidente ocorreu por volta das 20h45min, no km 57 da RS-122.
Segundo o CRBM, um veículo Fox conduzido por uma mulher de 26 anos trafegava no sentido Farroupilha-Caxias do Sul quando, ao tentar desviar de um pedestre que atravessava a pista, acabou colidindo com ele pelo espelho retrovisor. Em seguida, outro carro que seguia logo atrás, um HB20, acabou atingindo a vítima, que faleceu no local. O motorista, um homem de 31 anos, não ficou ferido.
Pelas 21h40min, houve acidente fatal em Igrejinha, na RS-115, no km 12. Um homem de 38 anos que dirigia um Corsa morreu após perder o controle da direção e colidir contra árvores na lateral da pista. Ainda não se sabe o motivo do acidente.