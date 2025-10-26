Acidentes de trânsito provocam ao menos seis mortes em sete horas no RS

Caminhão tombou em Vacaria, na BR-116, deixando duas pessoas mortas. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Ao menos cinco acidentes de trânsito graves foram registrados no Rio Grande do Sul no sábado (25). Em cerca de sete horas, seis pessoas morreram em rodovias estaduais e federais, de diferentes regiões do Estado.

Ocorrências foram registradas em Porto Alegre, Vacaria, Carazinho, Igrejinha e Farroupilha entre as 15h35min e as 22h30min de sábado.

Na Capital, um motociclista colidiu em uma mureta e caiu enquanto trafegava pela BR-448 (Rodovia do Parque) e morreu. O acidente ocorreu por volta das 15h35min no km 22 da rodovia.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista estava na alça de acesso da BR-448, no sentido Interior-Capital, no viaduto próximo à Arena do Grêmio, quando ocorreu o acidente.

Em Vacaria, foi registrado acidente com dois óbitos. Um caminhão DAF XF emplacado em Curitiba (PR) que carregava toras de madeira saiu da pista e tombou, conforme a PRF. O veículo seguia no sentido Vacaria-Lages. Ao sair da pista, o veículo tombou.

O condutor, um homem de 42 anos, teve lesões graves. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. As duas passageiras que estavam no veículo faleceram no local, uma mulher, de 47 anos, e uma criança, de seis anos. O acidente ocorreu no km 0 da BR-116, por volta das 20h40min, a pouco metros da ponte do rio Pelotas. O motorista foi encaminhado para um hospital em Lages (SC).

Caminhão tombou após sair da pista na BR-116, em Vacaria. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Ainda na noite de sábado, também houve um acidente em Carazinho, no km 175 da BR-386. Um atropelamento por volta das 22h30min deixou uma pessoa morta. O veículo envolvido ainda não foi identificado, de acordo com informações da PRF. A vítima também não foi identificada.

Rodovias estaduais

Também foram registrados dois acidentes graves nas rodovias estaduais, conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Em Farroupilha, um atropelamento deixou um homem de cerca de 30 anos morto. A vítima não foi identificada. O acidente ocorreu por volta das 20h45min, no km 57 da RS-122.

Segundo o CRBM, um veículo Fox conduzido por uma mulher de 26 anos trafegava no sentido Farroupilha-Caxias do Sul quando, ao tentar desviar de um pedestre que atravessava a pista, acabou colidindo com ele pelo espelho retrovisor. Em seguida, outro carro que seguia logo atrás, um HB20, acabou atingindo a vítima, que faleceu no local. O motorista, um homem de 31 anos, não ficou ferido.