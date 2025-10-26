Trânsito

Sinal de alerta 
Notícia

Acidentes de trânsito provocam ao menos seis mortes em sete horas no RS

Ocorrências foram registradas em Porto Alegre, Vacaria, Carazinho, Igrejinha e Farroupilha

Sofia Lungui

