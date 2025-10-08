Mulher morre em acidente entre quatro veículos na BR-116, em Estância Velha

Acidente aconteceu no km 232 da BR-116. Raí Quadros / Agência RBS

Uma mulher morreu após uma colisão envolvendo quatro veículos no km 232 da BR-116 em Estância Velha, no Vale do Sinos. O acidente aconteceu próximo ao pórtico de acesso a Ivoti, por volta das 22h desta terça-feira (7).

Segundo as primeiras informações, um Toyota Etios, que vinha de Novo Hamburgo, bateu em um Cruze que trafegava no sentido oposto e teria invadido a pista contrária. A condutora do Etios, uma mulher de 45 anos, morreu no local.

O motorista do Cruze, de 27 anos, teve ferimentos leves e precisou ser encaminhado para atendimento médico no Hospital de Ivoti.

Outros dois carros se envolveram no acidente, mas ninguém se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros Militar do RS e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

O Toyota Etios ficou completamente destruído e a condutora faleceu no local. Raí Quadros / Agência RBS