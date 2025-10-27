Acidente com duas carretas e dois carros deixa um morto e dois feridos em Marques de Souza

Caminhões acidentados bloquearam os dois sentidos da rodovia por quase duas horas. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

O motorista de uma carreta morreu e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente no começo da tarde desta segunda-feira (27), na BR-386, em Marques de Souza, no Vale do Taquari. O caso envolveu duas carretas e dois carros no km 313 da rodovia. O condutor que morreu tinha 48 anos e era morador de Santo Ângelo.

Segundo a concessionária CCR Viasul, a colisão entre os quatro veículos ocorreu no sentido de quem segue ao norte do Estado. Equipes de resgate foram acionadas pouco depois do meio-dia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as duas carretas colidiram lateralmente, quando viam em sentidos opostos. Na sequência, uma BMW X1 e um Hyundai HB20, que trafegavam no sentido Capital–interior também se envolveram no acidente.

O motorista do HB20 ficou em estado grave e uma passageira de seu carro sofreu fraturas. Ambos ficaram presos nas ferragens.