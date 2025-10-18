Acidente com ônibus deixa ao menos 17 mortos na BR-423, em Pernambuco

PRF / Divulgação

Um ônibus tombou na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, na Serra dos Ventos, no agreste de Pernambuco, na noite desta sexta-feira (17). Informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) repassadas ao g1 indicam que o ônibus levava mais de 40 passageiros e, ao menos, 17 pessoas morreram.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, acessou a contramão e atingiu rochas às margens da rodovia. Em seguida, voltou para o sentido correto, colidiu em um barranco de areia e tombou. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Leia Mais Motorista de 26 anos morre em acidente entre carro e caminhonete em Catuípe

Dos 17 mortos, 10 já foram identificados. Os demais ainda serão reconhecidos por meio das impressões digitais. As vítimas são da Bahia e de Minas Gerais.

Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco, o número de passageiros presentes no ônibus era maior do que havia sido declarado. Havia três listas de passageiros no veículo e nenhuma delas condizia com o verificado pelos investigadores. As autoridades acreditam que algumas das vítimas pegaram carona no ônibus.

Lula e governadores lamentam

Nas redes sociais, autoridades prestaram solidariedade às vítimas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou condolências aos familiares e amigos das vítimas do acidente.

"Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas. Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de tanta dor", escreveu Lula, na rede social X (antigo Twitter).

Raquel Lyra (PSD), governadora de Pernambuco, afirmou que equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para atender todos que precisarem de socorro.

— Mesmo de longe a gente segue acompanhando Pernambuco. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o tombamento de um ônibus na Serra dos Ventos, em Saloá — disse.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT-BA), disse que vai auxiliar o governo de Pernambuco.

— Mobilizei a Secretaria de Saúde, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Técnica para os trabalhos de socorro e também de identificação de vítimas fatais — afirmou.

Segundo Rodrigues, alguns baianos estavam no ônibus que se acidentou.