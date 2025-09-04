Um dos sobreviventes de acidente na BR-116, em São Leopoldo, soldado de 19 anos recebe alta

Jovens iam de Campo Bom para o Batalhão de Sapucaia do Sul, onde participariam de cerimônia militar, e estavam atrasados. RBS TV / Reprodução

O soldado Jailson dos Santos Gomes, 19 anos, recebeu alta do Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA) na quarta-feira (3), depois de 17 dias internado. Ele é um dos sobreviventes do acidente na BR-116, em São Leopoldo, que matou três jovens, no dia 13 de agosto.

O outro sobrevivente, Leopoldo dos Santos Staudt, também de 19 anos, passou por mais uma cirurgia na perna esquerda, na quarta-feira, e está fora de perigo. Segundo a Polícia Civil, ele será ouvido na investigação após deixar o hospital.

O inquérito segue em andamento e aguarda a conclusão do laudo pericial para definir a causa do acidente. A polícia trabalha com a suspeita de homicídio culposo — quando não há intenção de matar.

Jailson já foi ouvido, ainda no Hospital Centenário, em São Leopoldo. Relatou que ele e outros quatro jovens seguiam de Campo Bom para o Batalhão de Sapucaia do Sul, onde participariam de uma cerimônia militar, e que o grupo estava atrasado. Segundo o depoimento, o carro estava a 140 km/h quando colidiu contra a mureta central da rodovia.

O acidente ocorreu por volta das 3h45min. O horário marcado para a apresentação dos soldados no batalhão, para o evento, era às 4h30min.

O Exército afirma que, em ocasiões como esta, em que solenidades são marcadas para as primeiras horas da manhã, os soldados podem optar por dormir no próprio batalhão. Segundo a instituição, os cinco envolvidos no acidente estavam entre a minoria que preferiu voltar para casa e retornar de madrugada.

Três soldados morreram na batida: Davi Adrian da Silva, 18 anos, Vitor Golfetto, 19, e o motorista do veículo, Eduardo Hoffmeister, 19.