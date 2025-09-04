Trânsito

Inquérito em andamento
Notícia

Um dos sobreviventes de acidente na BR-116, em São Leopoldo, soldado de 19 anos recebe alta

Segundo passageiro que resistiu à colisão de veículo contra mureta na madrugada de 13 de agosto segue internado e fora de perigo. Três outras pessoas que estavam no mesmo carro, todos soldados, morreram

Zero Hora

