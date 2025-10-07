Pardal da RS-287 é o que mais registra multas por excesso de velocidade em 2025 no Estado; veja lista

Radares instalados em rodovias do Rio Grande do Sul aplicaram, até o dia 19 de agosto deste ano, 379.410 multas por excesso de velocidade. O dado foi obtido por Zero Hora por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), os 163 equipamentos presentes nas rodovias federais do Estado registraram 149.785 autuações. Em todo o ano passado foram 109.290.
Ou seja, até o momento, são 37% a mais de multas aplicadas nas vias federais que cortam o território gaúcho.
Já o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informou que 229.625 multas por excesso de velocidade foram aplicadas nos seis primeiros meses do ano nas rodovias estaduais, 36,4% a mais do que no mesmo período do ano passado. Os dados são relativos a 148 pardais fixos.
No primeiro semestre de 2024 foram 168.384 multas. Vale destacar que, com a enchente de maio, o Estado teve muitas vias interrompidas, afetando a logística e o deslocamento dos motoristas.
A maior quantidade de registros, 29.244, foi observada no controlador de velocidade instalado no km 96,7 da RS-287, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. No trecho, o limite de velocidade é 60 km/h.
O Daer não informou o valor arrecadado com as multas no Rio Grande do Sul.
Os 5 pardais com mais multas em rodovias estaduais
1) Santa Cruz do Sul
- km 96,7 da RS-287 (sentido Venâncio Aires - Santa Cruz do Sul)
- Autuações: 29.244
2) Ibirubá
- km 52,73 da RS-223 (sentido Cruz Alta - Ibirubá)
- Autuações: 20.212
3) Venâncio Aires
- km 78,02 da RS-287 (sentido Venâncio Aires - Tabaí)
- Autuações: 10.820
4) Caxias do Sul
- km 72,188 da RS-122 (sentido Caxias do Sul - Farroupilha)
- Autuações: 10.749
5) Ibirubá
- km 52,95 da RS-223 (sentido Ibirubá - Cruz Alta)
- Autuações: 7.840
Quantidade de multas por rodovia estadual no primeiro semestre de 2025*:
- RS-287: 70.521
- RS-122: 53.686
- RS-223: 28.052
- RS-453: 16.839
- RS-324: 12.660
- RS-153: 10.859
- BR-470: 10.255
- RS-389: 9.067
- RS-239: 5.896
- RS-030: 3.498
- RS-342: 3.193
- RS-040: 2.761
- RS-240: 2.338
*Até 30 de junho
Rodovias federais
Nas vias de responsabilidade do governo federal, foram detalhadas as autuações de 163 equipamentos. O km 230 da BR-116, em Ivoti, no Vale do Sinos, foi o ponto com mais multas em 2025: 4.130.
O radar fica no sentido Ivoti - Novo Hamburgo. O limite de velocidade é 40 km/h no trecho.
Segundo o governo federal, as atuações no ponto geraram R$ 79.971,42 aos cofres públicos neste ano. O levantamento informa que foram arrecadados R$ 2,6 milhões em multas nas rodovias federais do Estado em 2025.
Os 5 pardais com mais multas em rodovias federais
1) Ivoti
- km 230,35 da BR-116 (sentido Ivoti - Novo Hamburgo)
- Autuações: 4.130
2) Butiá
- km 176,17 da BR-290 (sentido Butiá - Arroio dos Ratos)
- Autuações: 3.007
3) Caçapava do Sul
- km 327,2 da BR-290 (sentido Pântano Grande - Caçapava do Sul)
- Autuações: 2.303
4) Vacaria
- km 52,8 da BR-116 (sentido Antônio Prado - Vacaria)
- Autuações: 2.198
5) Candiota
- km 137,940 da BR-293 (sentido Hulha Negra - Candiota)
- Autuações: 2.052
Quantidade de multas por rodovia federal em 2025*:
- BR-116: 41.317
- BR-285: 21.090
- BR-158: 15.166
- BR-470: 13.876
- BR-290: 13.083
- BR-293: 13.051
- BR-386: 6.639
- BR-471: 6.568
- BR-153: 5.386
- BR-392: 5.091
- BR-472: 3.950
- BR-468: 2.728
- BR-287: 1.840
*Até 19 de agosto
O que diz o Daer
Sobre o assunto, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), responsável pelas rodovias estaduais, enviou a seguinte nota:
"O Daer informa que os pontos para instalação de controladores eletrônicos de velocidade são indicados por estudos técnicos, os quais indicam a necessidade de redução de velocidade devido ao elevado número de acidentes. Assim, o local e a velocidade máxima são resultado dessa análise, com objetivo de evitar acidentes. Vale destacar que esses radares são aferidos pelo Inmetro a cada 12 meses no máximo, estando de acordo com as normas vigentes."
O que diz o Dnit
Por e-mail, Zero Hora questionou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) sobre as autuações nas rodovias federais e os pontos com mais registros. No entanto, não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço está aberto para manifestação.