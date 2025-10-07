Pardal da RS-287 é o que mais registra multas por excesso de velocidade em 2025 no Estado; veja lista

Pardal na RSC-453, em Caxias do Sul, na Serra. Rodovia registrou 16.839 multas no primeiro semestre de 2025. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Radares instalados em rodovias do Rio Grande do Sul aplicaram, até o dia 19 de agosto deste ano, 379.410 multas por excesso de velocidade. O dado foi obtido por Zero Hora por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), os 163 equipamentos presentes nas rodovias federais do Estado registraram 149.785 autuações. Em todo o ano passado foram 109.290.

Ou seja, até o momento, são 37% a mais de multas aplicadas nas vias federais que cortam o território gaúcho.

Já o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informou que 229.625 multas por excesso de velocidade foram aplicadas nos seis primeiros meses do ano nas rodovias estaduais, 36,4% a mais do que no mesmo período do ano passado. Os dados são relativos a 148 pardais fixos.

No primeiro semestre de 2024 foram 168.384 multas. Vale destacar que, com a enchente de maio, o Estado teve muitas vias interrompidas, afetando a logística e o deslocamento dos motoristas.

A maior quantidade de registros, 29.244, foi observada no controlador de velocidade instalado no km 96,7 da RS-287, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. No trecho, o limite de velocidade é 60 km/h.

O Daer não informou o valor arrecadado com as multas no Rio Grande do Sul.

Os 5 pardais com mais multas em rodovias estaduais

1) Santa Cruz do Sul

km 96,7 da RS-287 (sentido Venâncio Aires - Santa Cruz do Sul)

(sentido Venâncio Aires - Santa Cruz do Sul) Autuações: 29.244

2) Ibirubá

km 52,73 da RS-223 (sentido Cruz Alta - Ibirubá)

(sentido Cruz Alta - Ibirubá) Autuações: 20.212

3) Venâncio Aires

km 78,02 da RS-287 (sentido Venâncio Aires - Tabaí)

(sentido Venâncio Aires - Tabaí) Autuações: 10.820

4) Caxias do Sul

km 72,188 da RS-122 (sentido Caxias do Sul - Farroupilha)

(sentido Caxias do Sul - Farroupilha) Autuações: 10.749

5) Ibirubá

km 52,95 da RS-223 (sentido Ibirubá - Cruz Alta)

(sentido Ibirubá - Cruz Alta) Autuações: 7.840

Quantidade de multas por rodovia estadual no primeiro semestre de 2025*:

RS-287: 70.521

70.521 RS-122: 53.686

53.686 RS-223: 28.052

28.052 RS-453: 16.839

16.839 RS-324: 12.660

12.660 RS-153: 10.859

10.859 BR-470: 10.255

10.255 RS-389: 9.067

9.067 RS-239: 5.896

5.896 RS-030: 3.498

3.498 RS-342: 3.193

3.193 RS-040: 2.761

2.761 RS-240: 2.338

*Até 30 de junho

Rodovias federais

Nas vias de responsabilidade do governo federal, foram detalhadas as autuações de 163 equipamentos. O km 230 da BR-116, em Ivoti, no Vale do Sinos, foi o ponto com mais multas em 2025: 4.130.

O radar fica no sentido Ivoti - Novo Hamburgo. O limite de velocidade é 40 km/h no trecho.

Segundo o governo federal, as atuações no ponto geraram R$ 79.971,42 aos cofres públicos neste ano. O levantamento informa que foram arrecadados R$ 2,6 milhões em multas nas rodovias federais do Estado em 2025.

Os 5 pardais com mais multas em rodovias federais

1) Ivoti

km 230,35 da BR-116 (sentido Ivoti - Novo Hamburgo)

(sentido Ivoti - Novo Hamburgo) Autuações: 4.130

2) Butiá

km 176,17 da BR-290 (sentido Butiá - Arroio dos Ratos)

(sentido Butiá - Arroio dos Ratos) Autuações: 3.007

3) Caçapava do Sul

km 327,2 da BR-290 (sentido Pântano Grande - Caçapava do Sul)

(sentido Pântano Grande - Caçapava do Sul) Autuações: 2.303

4) Vacaria

km 52,8 da BR-116 (sentido Antônio Prado - Vacaria)

(sentido Antônio Prado - Vacaria) Autuações: 2.198

5) Candiota

km 137,940 da BR-293 (sentido Hulha Negra - Candiota)

(sentido Hulha Negra - Candiota) Autuações: 2.052

Quantidade de multas por rodovia federal em 2025*:

BR-116: 41.317

41.317 BR-285: 21.090

21.090 BR-158: 15.166

15.166 BR-470: 13.876

13.876 BR-290: 13.083

13.083 BR-293: 13.051

13.051 BR-386: 6.639

6.639 BR-471: 6.568

6.568 BR-153: 5.386

5.386 BR-392: 5.091

5.091 BR-472: 3.950

3.950 BR-468: 2.728

2.728 BR-287: 1.840

*Até 19 de agosto

O que diz o Daer

Sobre o assunto, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), responsável pelas rodovias estaduais, enviou a seguinte nota:

"O Daer informa que os pontos para instalação de controladores eletrônicos de velocidade são indicados por estudos técnicos, os quais indicam a necessidade de redução de velocidade devido ao elevado número de acidentes. Assim, o local e a velocidade máxima são resultado dessa análise, com objetivo de evitar acidentes. Vale destacar que esses radares são aferidos pelo Inmetro a cada 12 meses no máximo, estando de acordo com as normas vigentes."

O que diz o Dnit