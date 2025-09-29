Trânsito

São Leopoldo
Notícia

Polícia conclui inquérito do acidente que resultou na morte de três jovens na BR-116; laudo aponta excesso de velocidade como principal causa

Os cinco ocupantes do veículo, com idades entre 18 e 19 anos e moradores de Campo Bom, estavam em um carro que trafegava a mais de 140 km/h, segundo relato de um dos sobreviventes

Zero Hora

