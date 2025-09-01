Trânsito

Vale do Sinos
Notícia

Motociclista morre após colisão e atropelamento na RS-239, em Araricá

Acidente aconteceu por volta das 5h15min desta segunda-feira. Marcelo dos Santos Silvestre foi conduzido ao hospital, mas não resistiu

Guilherme Milman

Gustavo Gossen

