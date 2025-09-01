Motociclista morre após colisão e atropelamento na RS-239, em Araricá

Correção: a vítima estava conduzindo a motocicleta, diferentemente do informado entre 7h41min e 9h07min desta segunda-feira (1º). O texto foi corrigido.
Um homem morreu em um acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta na RS-239, em Araricá, no Vale do Sinos. A ocorrência foi por volta das 5h15min desta segunda-feira (1º) no km 36 da rodovia.
Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um carro colidiu na traseira da moto e os dois ocupantes caíram na estrada. Na sequência, o condutor foi atropelado por outro veículo. Ele foi identificado como Marcelo dos Santos Silvestre, 38 anos.
Silvestre chegou a ser encaminhado ao hospital, mas morreu durante o atendimento. O outro ocupante da moto também ficou ferido, mas não corre risco de vida.
O trânsito foi liberado no trecho após os veículos serem movimentados para fora da rodovia, antes da chegada da perícia. Por volta das 9h30min, os trabalhos já haviam sido concluídos.