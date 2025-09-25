Novo viaduto mudará ligação da BR-116 com a freeway na Região Metropolitana

A obra começou no dia 15 de setembro. Ian Tâmbara / Agência RBS

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) iniciou neste mês a construção do Viaduto Fronteira Oeste, que vai fazer a ligação da Avenida Zaida Jarros e a BR-116, em Porto Alegre, com a freeway, no sentido Litoral-Capital.

A nova estrutura facilitará o acesso dos motoristas que saem de Porto Alegre em direção à Fronteira Oeste pela BR-290, além dos que seguem rumo à Rodovia do Parque e Avenida Castelo Branco.

Atualmente, os veículos que fazem esse trajeto precisam cruzar com os que vêm da alça da freeway no sentido Capital-Litoral, e desejam seguir rumo à BR-116, em Canoas. Com o novo viaduto, isso não acontecerá mais.