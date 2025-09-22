Motorista morre em acidente entre carro e ônibus na RS-287, em Venâncio Aires

Um motorista morreu em um acidente de trânsito no fim da noite de domingo (21), em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. O fato ocorreu no km 75 da RS-287, por volta das 23h45min.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um Vectra, que seguia no sentido Capital-Interior, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente em um ônibus da empresa Planalto.

O coletivo fazia a linha entre Santa Maria e Porto Alegre, com 40 passageiros, que não ficaram feridos. O motorista também não teve ferimentos.

Morreu no local o condutor do Vectra, de 47 anos. Ele estava sozinho no carro e não teve o nome divulgado pela polícia.