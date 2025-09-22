Trânsito

Colisão frontal
Motorista morre em acidente entre carro e ônibus na RS-287, em Venâncio Aires

Coletivo da empresa Planalto transportava 40 passageiros, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar

Vinicius Coimbra

