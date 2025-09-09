Motociclista morre em colisão com caminhão em Pouso Novo

Um homem de 44 anos morreu em um acidente na BR-386, em Pouso Novo, no Vale do Taquari, na noite desta segunda-feira (08). A colisão ocorreu por volta das 23h55, no km 301 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista conduzia uma Honda CG 125 Fan, com placas de Sapucaia do Sul, quando bateu em um caminhão Mercedes-Benz Atego 2430, emplacado em Chapecó (SC). O condutor da moto morreu no local.