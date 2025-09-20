Motociclista morre em acidente na RS-118 em Gravataí

Condutor da moto não resistiu aos ferimentos. CRBM / Divulgação

Um homem morreu após um acidente envolvendo carro e moto na RS-118, em Gravataí, Região Metropolitana, nesta sexta-feira (19). A colisão ocorreu no km 21 da rodovia, no sentido a Alvorada.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), foi uma colisão lateral.

O veículo Volkswagen Gol teria atingido a motocicleta Triumph Tiger 800 ao realizar uma conversão à esquerda.

A vítima era o condutor da moto e foi identificado como Hentony Fontoura Correia, de 30 anos. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Dom João Becker, onde acabou falecendo.