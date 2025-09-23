Motociclista morre em acidente de trânsito em Lajeado

Correção: a vítima tem 25 anos e é natural de Coelho Neto (MA), e não 36 anos e de Encantado (RS) como publicado entre as 10h55min e as 16h40min de 23 de setembro. O texto já foi corrigido.
Um motociclista morreu na manhã desta terça-feira (23) em um acidente em Lajeado, no Vale do Taquari. A ocorrência envolveu uma moto Yamaha YBR e duas caminhonetes, uma Toyota Hilux e uma Hyundai Tucson. As circunstâncias da ocorrência são apuradas.
Segundo a Brigada Militar, a colisão aconteceu na Rua Epitácio Pessoa, no bairro São Cristóvão, por volta de 7h15min.
O motociclista chegou a ser levado com vida ao Hospital Bruno Born. Porém, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. As autoridades não divulgaram a identidade da vítima. Segundo a Polícia Civil de Lajeado, trata-se de um homem de 25 anos, natural da cidade de Coelho Neto, no Maranhão.
Após o atendimento à ocorrência, o trânsito foi liberado no trecho.