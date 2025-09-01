Motociclista morre após bater em placa de sinalização na BR-392 em Canguçu

Um motociclista morreu após colidir em uma placa de sinalização na BR-392, em Canguçu. O acidente ocorreu na noite do último domingo (31).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem conduzia uma motocicleta Honda CG 125. Segundo a Ecovias Sul, concessionária que administra a rodovia, ele teria saído da pista após colidir contra uma placa de sinalização. O acidente aconteceu no quilômetro 124, próximo ao acesso à Piratini, no sul do Estado.

O motociclista de 65 anos não teve o nome divulgado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Ainda, conforme a PRF, a motocicleta tinha placas de Canguçu.