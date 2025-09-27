Trânsito

Caso de abril
Notícia

Ministério Público denuncia médico por acidente de trânsito que matou motociclista na BR-116, em Estância Velha

O homem foi denunciado por homicídio com dolo eventual, enquanto sua esposa foi acusada por fraude processual

Zero Hora

