Passageira de 19 anos morre em acidente após namorado sem habilitação bater em poste em Gravataí

Homem de 21 anos perdeu o controle do carro e colidiu em um poste. Jovem de 19 anos morreu na hora. Marcos Pacheco / RBS TV

Um acidente na Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, em Gravataí, deixou uma jovem de 19 anos morta pouco depois da meia-noite desta segunda-feira (22).

De acordo com a Brigada Militar, o carro em que ela estava bateu contra um poste na altura do número 7.045 da via. O motorista de 21 anos não tinha carteira de motorista. A identidade dele ou da vítima não foram divulgadas.

Em depoimento preliminar, ele relatou que discutia com a namorada durante o trajeto e que esse teria sido o motivo da perda de controle do veículo.

Leia Mais Veículo cai sobre uma residência no bairro Panazzolo em Caxias do Sul