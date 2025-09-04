Trânsito

Animal na pista
Notícia

Identificadas vítimas de colisão de carro contra cavalo na BR-290 em Rosário do Sul

Acidente aconteceu durante a madrugada, a 22 quilômetros da cidade; motorista do veículo precisou ser levado para atendimento médico

Amanda Boeira

