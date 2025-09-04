Identificadas vítimas de colisão de carro contra cavalo na BR-290 em Rosário do Sul

Acidente ocorreu no quilômetro 502 da rodovia. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Foram identificadas as duas pessoas que morreram em uma colisão contra um cavalo, que aconteceu na madrugada desta quinta-feira (4) na BR-290, em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste. São eles Guilherme Chitolina, de 26 anos, e Teônas Brondani, 42.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu por volta das 2h desta quinta, no quilômetro 502 da rodovia, a cerca de 22 quilômetros do trevo principal da cidade.

O veículo, um Vectra branco com placas de Cruz Alta, seguia no sentido Rosário do Sul–Alegrete quando atingiu o animal. Segundo a PRF, chovia bastante no momento.

Os dois passageiros do veículo morreram no local. O motorista, de 52 anos, foi socorrido e encaminhado para hospital na região.