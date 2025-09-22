Trânsito

Região Metropolitana
Notícia

Identificada a jovem que morreu após namorado sem habilitação bater o carro em poste em Gravataí

Segundo relato à polícia, o motorista alegou que o casal estava brigando quando ele perdeu o controle do veículo em uma curva

Tiago Bitencourt

