Identificada a jovem que morreu após namorado sem habilitação bater o carro em poste em Gravataí

Emilly Ariane Camargo Arreal, 19 anos, era passageira de um Clio que bateu em um poste na madrugada desta segunda-feira (22), em Gravataí; o namorado dela, que dirigia sem habilitação, não se feriu.

O acidente de trânsito que matou a Emilly, aconteceu na Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, próximo ao número 7.045, no bairro Parque Florido. A colisão foi pouco depois da meia-noite desta segunda-feira (22).

Emilly era passageira do Clio com placas de Gravataí, conduzido pelo namorado dela, um jovem de 21 anos que não possuía habilitação. O veículo bateu em um poste.

Segundo relato à polícia, o motorista alegou que o casal estava brigando quando ele perdeu o controle do carro em uma curva. Ele foi levado à delegacia, ouvido e liberado. O nome não foi divulgado.

A 2ª Delegacia de Polícia de Gravataí é a responsável pela investigação do caso.

