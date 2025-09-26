Homem morre após carro sair da pista na BR-392, em Porto Xavier

O Chevrolet Agile colidiu contra árvores e rochas às margens da estrada.

Um homem de 54 anos morreu após o carro que dirigia sair da pista na BR-392, em Porto Xavier, no noroeste do Estado, na noite desta quinta-feira (25). O acidente ocorreu por volta das 21h20min, no quilômetro 707 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo que ele conduzia, um Chevrolet Agile, colidiu contra árvores e rochas às margens da estrada. O motorista, que estava sozinho no carro, não resistiu aos ferimentos.