Duas pessoas morrem em colisão entre carros na RS-129, em Vespasiano Corrêa 

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito na RS-129, em Vespasiano Corrêa, na tarde deste sábado (13). Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o fato ocorreu por volta das 14h25min, na altura do km 95.

No ponto, ocorreu uma colisão entre um Hyundai I30, com placas de Encantado, e uma Amarok, emplacada em Marau.

O condutor do Hyundai I30, e a passageira da Amarok, ambos de 55 anos, morreram no local. O motorista da Amarok, de 39, foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento médico em estado grave. A polícia rodoviária não informou os nomes das vítimas.