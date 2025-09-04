Duas pessoas morrem e uma fica ferida após acidente na BR-290, em Rosário do Sul

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após o carro em que estavam colidir em um animal no km 502 da BR-290, em Rosário do Sul, na fronteira Oeste.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 2h40min desta quinta-feira (4), cerca de 15 quilômetros depois do trevo de Rosário do Sul em direção à Alegrete. O veículo, um Vectra branco, tinha placas de Cruz Alta. O motorista sobreviveu e foi encaminhado para atendimento médico.