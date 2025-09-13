Trânsito

Paciência e atenção
Notícia

Dnit inicia obras na BR-116, em Novo Hamburgo; trabalhos devem durar 10 meses

Bloqueio da rodovia ocorre na altura do km 238, junto ao bairro Primavera. No local será construída uma passagem por baixo da estrada

Guilherme Milman

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS