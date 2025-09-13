Dnit inicia obras na BR-116, em Novo Hamburgo; trabalhos devem durar 10 meses

Movimento era intenso na manhã deste sábado. Guilherme Milman / Agência RBS

Os motoristas que transitam pela BR-116, sobretudo no trecho que compreende o Vale do Sinos, precisarão de paciência e atenção redobrada. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) iniciou neste sábado uma obra que tem a previsão de durar 10 meses.

Por volta das 8h40min a BR-116 começou a ser bloqueada parcialmente no sentido Interior-Capital, em Novo Hamburgo.

O desvio ocorre na altura do km 238, na junto ao bairro Primavera. No local será construída uma passagem por baixo da BR-116, na Rua Tapes, para ligar os bairros Primavera e Ideal.

Motoristas precisam ficar atentos ao desvio. Guilherme Milman / Agência RBS

Inicialmente a intervenção foi feita no sentido Interior-Capital, mas o sentido oposto também deve ser afetado.

Congestionamento em Canoas