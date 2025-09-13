Dnit inicia obras na BR-116, em Novo Hamburgo; trabalhos devem durar 10 meses

Os motoristas que transitam pela BR-116, sobretudo no trecho que compreende o Vale do Sinos, precisarão de paciência e atenção redobrada. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) iniciou neste sábado uma obra que tem a previsão de durar 10 meses.
Por volta das 8h40min a BR-116 começou a ser bloqueada parcialmente no sentido Interior-Capital, em Novo Hamburgo.
O desvio ocorre na altura do km 238, na junto ao bairro Primavera. No local será construída uma passagem por baixo da BR-116, na Rua Tapes, para ligar os bairros Primavera e Ideal.
Inicialmente a intervenção foi feita no sentido Interior-Capital, mas o sentido oposto também deve ser afetado.
A obra integra o pacote de intervenções realizadas no trecho da BR-116 entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. A mesma empresa é responsável por obras como a implementação da terceira faixa na pista principal, os viadutos já entregues em Esteio, e as pontes sobre o Rio dos Sinos, em São Leopoldo, inauguradas há um ano. Estão em andamento outros serviços, como o alargamento do viaduto da Metrovel, em Canoas.
Congestionamento em Canoas
Outra obra causava congestionamento na BR-116, mas em Canoas, também no sentido Interior-Capital. Serão realizados até As 17h serviço de pavimentação entre o viaduto da Metrovel (avenida Inconfidência) e a ponte sobre o Rio Gravataí. A orientação é que os motoristas optem pela Rodovia do Parque (BR-448).