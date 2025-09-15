Duas pessoas morrem após carro bater contra guard-rail na RS-118, em Gravataí

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (15) na RS-118, em Gravataí. Conforme o Batalhão Rodoviário, a colisão aconteceu no km 11, no sentido Gravataí–Sapucaia do Sul, por volta das 5h.

Um Fiat Palio com placas de Coxilha bateu contra o guard-rail do canteiro central da rodovia. Após a colisão, houve um princípio de incêndio, controlado por policiais rodoviários.

As duas pessoas que estavam no veículo não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Por volta das 8h20min, o trabalho da perícia e a remoção do carro foram concluídos e a rodovia foi liberada.

Por conta do acidente, a pista central da RS-118 foi bloqueada e o trânsito em direção a Sapucaia do Sul precisou ser desviado pela pista lateral. O trecho registrou cerca de dois quilômetros de congestionamento.