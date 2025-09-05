Carro atravessa canteiro e bate em veículo na pista contrária na RS-239, em Sapiranga; condutor morreu

Câmeras de uma loja gravaram o momento da colisão na RS-239. Vídeos GZH / Reprodução

O motorista de um Celta morreu ao colidir com um Corolla na manhã desta sexta-feira (5), na RS-239, em Sapiranga, no Vale do Sinos. O acidente ocorreu nas proximidades do km 28, por volta das 8h30min.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o Corolla, com placas de Chapada, trafegava no sentido Estância Velha-Taquara, quando foi atingido pelo Celta, com placas de Parobé, que vinha no sentido contrário. Por motivos desconhecidos o motorista do Celta perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro que divide as pistas, virou de lado e acabou atingido pelo Corolla.

Câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial, na beira da rodovia, registraram o momento da colisão.

O motorista morto foi identificado como Elivelton Ferrari Skorek, 26 anos, condutor e único ocupante do Celta. No Corolla, ficaram feridos a motorista e um passageiro, de 33 anos, e uma criança de 4 anos. Todos foram levados ao Hospital de Sapiranga.

A perícia foi feita no local. A Delegacia de Polícia de Sapiranga vai investigar o acidente.

Veja o flagrante