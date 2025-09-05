Trânsito

Acidente
Notícia

Carro atravessa canteiro e bate em veículo na pista contrária na RS-239, em Sapiranga; condutor morreu

Celta que trafegava no sentido Taquara-Estância Velha perdeu o controle e bateu em Corolla que utilizava o sentido oposto; outras três pessoas ficaram feridas

Tiago Bitencourt

