Caminhão do Corpo de Bombeiros tomba na BR-290, em Rosário do Sul

Um caminhão do Corpo de Bombeiros tombou na BR-290, em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste, no início da noite deste sábado (20). Três bombeiros ficaram feridos, com lesões leves e médias. O caso foi registrado no km 476 da rodovia, na saída da cidade, por volta das 18h.

Conforme o 3º Pelotão de Rosário do Sul, o acidente se deu quando a equipe se deslocava para atender uma ocorrência de princípio de incêndio em um restaurante. A informação inicial, ainda conforme os colegas do pelotão, é de que o veículo teria aquaplanado e, logo em seguida, tombado. Assim como em outras regiões do Estado, o sábado é de chuva em Rosário do Sul.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu os bombeiros que estavam a bordo do caminhão. Eles foram conduzidos para um hospital na região.

Diante do ocorrido, outra parte da equipe se deslocou até o local do princípio de incêndio.