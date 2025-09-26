BR-116: maioria dos atropelamentos no trecho Porto Alegre-Novo Hamburgo aconteceu a até 400 metros de distância de passarelas

Dnit informa que no segmento entre a Capital e o município do Vale do Sinos existem 44 estruturas. Lauro Alves / Agencia RBS

Às 7h, o fluxo de carros, caminhões e motos já é intenso na BR-116, sobretudo no trecho entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Em ambos os sentidos, pedestres situados à margem da rodovia observam o movimento.

No último dia 15, um homem em situação de rua foi atropelado ao atravessar a rodovia, no km 248, em São Leopoldo. Ele morreu durante atendimento no hospital. O local onde ele foi atingido por um veículo chama a atenção: fica embaixo de uma passarela.

Um levantamento exclusivo de Zero Hora mostra que do total de atropelamentos registrados entre Porto Alegre e Novo Hamburgo no último ano, 18 casos, 13 aconteceram a até 400 metros de distância (72%) de uma passarela. Se reduzir para 300 metros, foram nove acidentes (50%). Por fim, seis atropelamentos ocorreram em pontos até 200 metros distantes da estrutura (33%).

A reportagem solicitou o ponto exato de todos os acidentes e verificou a distância de cada um até a passarela mais próxima.

Perto x longe

A classificação do que é distante ou próximo é subjetiva. O ritmo de caminhada e a condição física variam de pessoa para pessoa, influenciando no tempo de deslocamento. Saindo de uma passarela da BR-116, em Esteio, num ritmo de caminhada moderado, foram percorridos 200, 300 e 400 metros. Os tempos obtidos em cada trecho foram: 2min39seg, 3min49seg e 5min12seg.

Nem todas as rodovias apresentam passarelas. Mas a presença delas é uma das principais características desse trecho da BR-116, que corta seis cidades e, por isso, faz parte da rota de diversas pessoas que se deslocam a pé.

Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), são 44 estruturas presentes entre o viaduto da RS-239 e o Aeroporto Internacional Salgado Filho: uma média de 1,44 passarelas por quilômetro. Todas elas possuem escadas ou rampas e passam por cima da rodovia.

Já dados da Polícia Rodoviária Federal apontam que, entre agosto de 2024 e agosto de 2025 foram registrados 18 atropelamentos nesse segmento da rodovia, incluindo com e sem morte.

A reportagem solicitou o ponto exato de todos os acidentes e verificou a distância de cada um até a passarela mais próxima. Treze casos ocorreram a até 400 metros de distância (72%) de uma passarela. Se reduzir para 300 metros, foram nove acidentes (50%). Por fim, seis atropelamentos ocorreram em pontos até 200 metros distantes da estrutura (33%).

Questão comportamental

De acordo com o assessor de comunicação institucional da PRF Laudson Viegas, ainda existem pedestres que ignoram a segurança da passarela, mesmo que esteja próxima e acabam atravessando a rodovia em local inapropriado.

— Trabalhamos para mudar esse comportamento, realizando palestras em escolas e empresas indicando à população os modos corretos — afirma.

Dados da PRF apontam que, entre agosto de 2024 e agosto de 2025 foram registrados 18 atropelamentos nesse segmento. Lauro Alves / Agencia RBS

Laudson Viegas acrescenta que:

— Os pedestres que necessitam atravessar a rodovia em regiões que têm a passarela precisam utilizar sempre, mesmo que tenha que caminhar um pouco mais por conta da segurança da travessia. Em regiões que não existem passarelas, o motorista tem que ficar atento caso haja presença de pedestres e reduzir a velocidade. E o pedestre (deve) perceber se ele consegue cruzar a via em tempo de não colocar em risco a sua segurança.

Para o professor titular da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e doutor em mobilidade, Carlos Kummel Félix, acabar ou reduzir os atropelamentos mesmo em rodovias que apresentam estrutura adequada, não é simples. Trata-se de um fator comportamental baseado na vontade de quem deseja fazer a travessia.

— A existência das passarelas deve estar alinhada a alguns aspectos: onde está a localização do chamado uso do solo, onde existem as paradas de transporte público, o comércio, habitação, ou seja, as pessoas vão estar ali. O comportamento humano sempre vai procurar o que for mais fácil, mas aí não se considera o potencial de risco — afirma.

Mais do que um desejo de chegar mais facilmente a outro ponto, Félix destaca outro fator que influencia na decisão:

— Às vezes a gente faz toda uma gestão, todo um projeto, e esquece o que muitas vezes está ocorrendo. A segurança pública, por exemplo: as pessoas não querem ficar disponíveis para fazer uma travessia no local sabendo que eles podem ser assaltados.

Para ele, é papel das autoridades apresentar aos usuários a existência desse risco.

— A gravidade desses atropelamentos não depende apenas de mais passarelas, mas principalmente de uma articulação de questões envolvendo educação, engenharia, de fiscalização e de recursos, ou seja, uma infraestrutura desenhada para o erro humano, vai acontecer o erro, tanto do condutor, quanto do pedestre — conclui.

O que diz o Dnit

O DNIT informa que no segmento entre Porto Alegre e Novo Hamburgo existem 44 passarelas, para uma extensão de 38 quilômetros. Nesse trecho ainda há inúmeros viadutos que têm passagem de pedestres sobre a BR-116/RS. Vale lembrar que as passarelas não estão próximas aos viadutos.