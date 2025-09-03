Bloqueios que têm congestionado a BR-386 no Vale do Taquari passarão a ser feitos à noite a partir desta quinta-feira

Os bloqueios que vêm provocando longos congestionamentos na BR-386, entre Estrela e Lajeado, terão mudança de horário a partir desta quinta-feira (4). As intervenções de maior impacto no trânsito, como a pavimentação, passarão a ser realizadas durante a noite. A medida deve aliviar a lentidão no trânsito registrada nos últimos dias.
A novidade foi confirmada nesta tarde pela coordenadora de engenharia da CCR Viasul, que administra a rodovia, Giuliana Ferraro. As obras fazem parte da duplicação de um trecho de 20 quilômetros da rodovia entre o Vale do Taquari e o norte do Estado, além da implantação de faixas adicionais em alguns trechos, como na região das pontes sobre o Rio Taquari e o Arroio Boa Vista.
Motoristas relataram ter enfrentado congestionamentos com média de cinco quilômetros de extensão e com atraso de horas para cruzar o trecho. A previsão é que os trabalhos de duplicação e implantação das novas faixas sejam concluídos até novembro. Até lá, a expectativa da concessionária é de que a mudança no horário das obras seja o suficiente para reduzir a tranqueira na região.