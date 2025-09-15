Ao menos sete pessoas morrem em acidentes em 12 horas no RS

Palio com placas de Coxilha bateu contra o guard-rail do canteiro central da RS-118, em Gravataí. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Pelo menos sete pessoas morreram em quatro acidentes de trânsito em 12 horas no Rio Grande do Sul. Foram dois em rodovias estaduais, dois em rodovias federais e outro na zona urbana de Porto Alegre.

O primeiro foi registrado na BR-285, em Carazinho, no norte do Estado, no final da tarde de domingo (14). Um casal morreu após o carro em que estava, um Siena, colidir frontalmente com uma Toro no km 336 da rodovia, na ponte sobre o Rio Glória.

Eles morreram no local. O condutor tinha 30 anos e a passageira, 35. Uma criança de cinco anos, que também estava no veículo, ficou ferida e foi encaminhada para atendimento.

Em São Marcos, na Serra, uma mulher morreu atropelada no km 115 da BR-116, por volta das 19h15min de domingo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu quando o condutor de um Cruze estava saindo de uma rotatória. Ele não se feriu.

Na RS-536, em São Miguel das Missões, no Noroeste, um homem de 38 anos morreu após perder o controle do veículo e colidir com uma cerca. O caso foi por volta da 00h30min desta segunda-feira (15), na altura do km 34 da rodovia.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista apresentou sinais de embriaguez após o acidente. Ele sofreu múltiplas fraturas, foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

Na madrugada desta segunda-feira, foi registrada nova ocorrência na Avenida Bento Gonçalves, na zona leste de Porto Alegre. Um homem de 37 anos morreu após bater na mureta de proteção do corredor de ônibus, na altura do bairro Agronomia.

Ainda na manhã desta segunda, duas pessoas morreram após um Palio com placas de Coxilha bater contra o guard-rail do canteiro central da RS-118, em Gravataí, na Região Metropolitana. Foi na altura do km 11, sentido Gravataí–Sapucaia do Sul.