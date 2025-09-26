Adolescente morre em acidente de moto na RS-153, em Herveiras

Um adolescente de 16 anos morreu em um acidente na RS-153, em Herveiras, no Vale do Rio Pardo, na noite desta quinta-feira (25). Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), ele pilotava uma motocicleta quando foi atingido por uma caminhonete Frontier no quilômetro 286 da rodovia. O acidente aconteceu por volta das 20h.
O motorista da caminhonete trafegava no sentido a Barros Cassal e realizou uma conversão à esquerda, obstruindo a frente da moto que vinha no sentido contrário. Com o impacto, o adolescente, que não teve a identidade divulgada, morreu no local.
O condutor da caminhonete não sofreu ferimentos graves. As circunstâncias do acidente serão apuradas.