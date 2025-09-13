Adolescente de 14 anos que dirigia caminhonete se envolve em acidente em rodovia na região das Missões

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Na madrugada deste sábado, por volta de 1h, uma caminhonete Fiat Toro que trafegava pela BR-285, na altura do quilômetro 590, no sentido de Santo Antônio das Missões para São Luiz Gonzaga, perdeu o controle e atravessou a pista, colidindo com duas árvores. O veículo era conduzido por um adolescente de 14 anos, que sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital São Luiz Gonzaga para atendimento.

Após a colisão do veículo nas árvores, a caminhonete tombou sobre a faixa crescente da via, causando uma interdição parcial no local. Na sequência, uma Renault Duster colidiu na traseira da Toro, e, em seguida, um Ford Fiesta também se chocou com a traseira da Toro. Os motoristas dos outros veículos não sofreram lesões.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O condutor, como era menor de idade, não tinha habilitação, e também não fez o teste de etilômetro (bafômetro) no local. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o adolescente estava sozinho no veículo.

O caso será agora investigado pela delegacia da Polícia Civil de Bossoroca, local onde ocorreu o acidente. Os agentes buscarão esclarecer as circunstâncias do acidente, e entender como ele teve acesso ao veículo. Os responsáveis pelo adolescente também deverão ser convocados a dar explicações.