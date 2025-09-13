Trânsito

Colisão
Notícia

Adolescente de 14 anos que dirigia caminhonete se envolve em acidente em rodovia na região das Missões

Ocorrência foi registrada por volta de 1h deste sábado, na altura do quilômetro 590 da BR-285

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

Paula Neiman

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS