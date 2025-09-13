Trânsito

Sentido interior capital 
Notícia

Acidente entre carro e caminhão causa bloqueio na RS-122, em São Sebastião do Caí

Segundo informações preliminares do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um carro que trafegava no sentido capital interior invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão; uma faixa segue interrompida para tráfego na região

Guilherme Milman

