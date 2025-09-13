Acidente entre carro e caminhão causa bloqueio na RS-122, em São Sebastião do Caí

Caminhão está atravessado na pista, causando bloqueio na via. CRBM / Divulgação

Um acidente entre carro e caminhão causa o bloqueio em uma das faixas da RS-122, em São Sebastião do Caí, no Vale do Caí, no sentido Interior-Capital. A colisão aconteceu por volta das 6h30min deste sábado (13).

Segundo informações preliminares do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um carro que trafegava no sentido Capital-Interior invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão. O veículo está atravessado na pista, impedindo a passagem dos demais motoristas. Uma pessoa ficou ferida e encaminhada a um hospital da região.

Para liberar totalmente a rodovia, é preciso remover o caminhão e fazer a limpeza da pista, já que houve vazamento de óleo. Ainda não há previsão para que isso ocorra.