Acidente entre carro e caminhão causa bloqueio na RS-122, em São Sebastião do Caí

Um acidente entre carro e caminhão causa o bloqueio em uma das faixas da RS-122, em São Sebastião do Caí, no Vale do Caí, no sentido Interior-Capital. A colisão aconteceu por volta das 6h30min deste sábado (13).
Segundo informações preliminares do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um carro que trafegava no sentido Capital-Interior invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão. O veículo está atravessado na pista, impedindo a passagem dos demais motoristas. Uma pessoa ficou ferida e encaminhada a um hospital da região.
Para liberar totalmente a rodovia, é preciso remover o caminhão e fazer a limpeza da pista, já que houve vazamento de óleo. Ainda não há previsão para que isso ocorra.
Quem vem da Serra em direção à Região Metropolitana deve optar por outras rotas, como a BR-116, por Nova Petrópolis, ou a RS-115, por Três Coroas. O outro sentido está liberado.