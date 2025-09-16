Acidente deixa um morto e bloqueia trecho da RS-241, em São Vicente do Sul

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira. Samuel Lamberti / Divulgação

Um motorista morreu em um acidente na RS-241, em São Vicente do Sul, na Região Central, na manhã desta terça-feira (16). A vítima foi identificada como Nilton José Gazola, 65 anos.

Segundo o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, o homem — que morava no município — conduzia uma Saveiro que colidiu de frente em uma carreta carregada de madeira. Com o impacto, a carreta tombou, e a carga de toras ficou espalhada sobre a pista.

O caminhoneiro, de 28 anos, não se feriu. As causas do acidente vão ser investigadas pela Polícia Civil.

Leia Mais Carreta tombada bloqueia BR-285 há 12 horas em Saldanha Marinho