Acidente deixa um morto e bloqueia trecho da RS-241, em São Vicente do Sul

Um motorista morreu em um acidente na RS-241, em São Vicente do Sul, na Região Central, na manhã desta terça-feira (16). A vítima foi identificada como Nilton José Gazola, 65 anos.
Segundo o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, o homem — que morava no município — conduzia uma Saveiro que colidiu de frente em uma carreta carregada de madeira. Com o impacto, a carreta tombou, e a carga de toras ficou espalhada sobre a pista.
O caminhoneiro, de 28 anos, não se feriu. As causas do acidente vão ser investigadas pela Polícia Civil.
O acidente ocorreu próximo ao trevo de acesso ao município de Cacequi. O trecho está totalmente bloqueado, e o tráfego é desviado por uma estrada de chão que dá acesso à RS-640 e permite o retorno à RS-241 — o que aumenta em cerca de 20 quilômetros o percurso.