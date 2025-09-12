Trânsito

Melhorias na via
Notícia

A partir deste sábado, BR-116 terá desvio pelos próximos 10 meses para obras em Novo Hamburgo

Passagem sob a rodovia ligará a Rua Tapes, no bairro Ideal, ao outro lado da estrada, no Primavera, integrando a cidade

Guilherme Milman

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS