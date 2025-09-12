A partir deste sábado, BR-116 terá desvio pelos próximos 10 meses para obras em Novo Hamburgo

BR-116 vem recebendo uma série de melhorias no trecho entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. Matheus Pé / Especial

A BR-116 terá um novo bloqueio devido a obra a partir deste sábado (13). O trânsito, nos dois sentidos, começa a ser desviado às 8h para uma faixa lateral do km 238 da BR-116, em Novo Hamburgo. No local será construída uma passagem inferior. A alteração no tráfego deve durar 10 meses.

A passagem, do tipo trincheira, irá permitir a ligação direta entre os bairros Primavera e Ideal. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até julho do próximo ano.

Outras obras devem começar em breve. Entre elas está a construção de um túnel, na Rua Domingos Martins, próximo ao Conjunto Comercial Canoas. Os serviços devem começar em outubro, mas a preparação já está em andamento. No local, as muretas que dividem as pistas já foram removidas para a construção da passagem que ligará os dois lados da cidade.

De acordo com o Dnit, a rodovia também sofrerá intervenções durante a execução da obra no trecho canoense.