Vídeo mostra motorista fugindo após atropelar idosa em Pelotas 

Câmera flagrou momento do atropelamento. Reprodução / Divulgação

Uma câmera de monitoramento registrou o momento (veja vídeo abaixo) em que um motorista foge após atropelar uma idosa de 67 anos em Pelotas, no sul do Estado. O caso ocorreu na rua Almirante Tamandaré, no Centro.

Leia Mais Homem morre após confronto com policial militar em Rio Grande

Nas imagens, é possível ver Serlei Barbosa Jouglard atravessando a rua. Enquanto cruzava a via, ela foi atingida pelo veículo. Socorrida com vida, ela está internada no Hospital de Pronto Socorro de Pelotas. Conforme familiares, ela está em estado estável.

Polícia investiga o caso

O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Pelotas. Conforme a polícia, o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Investigadores buscam informações para identificar o veículo e o condutor.