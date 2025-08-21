Vídeo mostra motorista fugindo após atropelar e matar ciclista em Rio Grande

Caso aconteceu na avenida Argentina, no bairro Lagoa. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil divulgou imagens de uma câmera de videomonitoramento que registrou o momento em que um motorista fugiu após atropelar e matar Lucas da Costa Vieira, de 18 anos, e um cachorro, na última terça-feira (19), em Rio Grande, no sul do Estado. O caso aconteceu na avenida Argentina, no bairro Lagoa.

As imagens mostram a vítima andando de bicicleta, por volta das 19h, quando o veículo Fiat Uno vermelho o atinge.

O jovem e o cachorro morreram no local. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como homicídio culposo com agravante de omissão de socorro.

Motorista se apresentou na delegacia, diz polícia

De acordo com o titular da DHPP, Lucas Lima, o motorista se apresentou na delegacia nesta quinta-feira (21), para prestar esclarecimentos, contudo, não foi preso e irá responder pelo caso em liberdade.

O delegado explica que o suspeito não foi preso por não se tratar de um flagrante, uma vez que o condutor se apresentou na delegacia 24 horas após o fato.

— O homem será ouvido e apurado as demais circunstâncias. Inicialmente, não se cabe a prisão em flagrante, porque a legislação de trânsito, infelizmente, no Brasil, nos veta de muitas possibilidades, inclusive, de prisão preventiva. O autor irá responder pelo caso em liberdade — afirma o titular da DHPP de Rio Grande, Lucas Lima.

A identidade do condutor do veículo não foi divulgada pela Polícia Civil.