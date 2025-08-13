Vídeo mostra momento de acidente que matou três militares na BR-116, em São Leopoldo

Imagens de câmeras de segurança da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram o momento do acidente com cinco militares do Exército na BR-116, em São Leopoldo. O carro bate em uma mureta no início de um viaduto e cai por volta das 3h49min desta quarta-feira (13).

O grupo estaria tentando descer para a via lateral. Três soldados morreram e outros dois ficaram gravemente feridos.

Preliminarmente, a Polícia Civil diz que ainda não é possível afirmar se o automóvel estava ou não em alta velocidade.

Quem são as vítimas do acidente

As vítimas que morreram foram identificadas como Eduardo Hoffmeister, 19 anos, Davi Adrian da Silva, 18 anos, e Vitor Golfetto, 19 anos.

Os dois soldados sobreviventes são Jailson dos Santos Gomes, 19 anos, e Leopoldo dos Santos Staudt, 19 anos. Eles sofreram múltiplas fraturas e estão hospitalizados em estado grave. Os dois vão precisar passar por cirurgias, de acordo com o Hospital Centenário.

Os cinco jovens envolvidos eram soldados do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército de Sapucaia do Sul. Eles estavam a caminho do batalhão para participar da solenidade de passagem de comando no Comando Militar do Sul (CMS).

O Exército afirmou que "lamenta o ocorrido e informa que está prestando assistência às famílias" (leia a íntegra abaixo).

Investigação

O caso é investigado pela Polícia Civil. De acordo com o delegado André Serrão, da 3ª Delegacia de Polícia Regional (DPPA) de São Leopoldo, o fato é tratado como homicídio culposo — quando não há intenção de matar.

A polícia solicitou coleta de material para análises toxicológicas e de alcoolemia dos ocupantes do veículo.

— A partir do momento que as duas vítimas hospitalizadas tiverem altas, a gente vai fazer a oitiva, para poder ter noção da perspectiva individual durante o acidente. Onde cada um se encontrava em relação ao veículo, as suas localidades e quais as condições de trafegabilidade que eles tinham naquele momento — explica o delegado.

Nota do Exército

"O Comando do 18° Batalhão de Infantaria Motorizado informa, com imenso pesar, que cinco militares do Batalhão sofreram um acidente de automóvel, por volta das 4h, desta quarta-feira, na rodovia BR-116, em São Leopoldo. O veículo colidiu contra a mureta de proteção da rodovia, e três militares vieram a óbito: Soldados Eduardo Hoffmesiter, Davi Adrian da Silva e Vitor Golfetto.

Os outros dois militares, Soldados Leopoldo dos Santos Staudt e Jailson dos Santos, sofreram ferimentos e foram evacuados para o Pronto Socorro do Hospital Centenário, em São Leopoldo.