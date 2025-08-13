Trânsito

Vale do Sinos
Notícia

Vídeo mostra momento de acidente que matou três militares na BR-116, em São Leopoldo

As vítimas foram identificadas como Eduardo Hoffmeister, 19 anos, Davi Adrian da Silva, 18 anos, e Vitor Golfetto, 19 anos; eles eram soldados do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército de Sapucaia do Sul

Pedro Trindade

Gustavo Foster

Vitor Rosa

Duda Romagna

