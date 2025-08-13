Viaduto de acesso a São Lourenço do Sul é liberado nesta quarta-feira

Elevada tem 70 metros em pista dupla, com oito metros de altura. Dnit / Divulgação

Está liberado o viaduto que dá acesso a São Lourenço do Sul e ao distrito de Boqueirão pela BR-116. A oficialização foi realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) nesta quarta-feira (13).

A estrutura, em formato de trevo, está localizada no entroncamento com a RS-265 e conta com um elevado de 70 metros em pista dupla, oito metros de altura, além das alças de acesso.

A obra faz parte do projeto de duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas, que já entregou outros três viadutos — em Barra do Ribeiro, Turuçu e Arroio do Padre — e segue com a construção de mais dois, em Camaquã.

A construção do viaduto iniciou oficialmente em abril de 2023, mas está dentro do projeto de duplicação que está licitado há 15 anos.

A liberação do novo viaduto conta com apoio da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária Ecovias Sul, que orientam os motoristas no local.