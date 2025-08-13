Trânsito

Viaduto de acesso a São Lourenço do Sul é liberado nesta quarta-feira

Estrutura fica no entroncamento com a RS-265 e faz parte do projeto de duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas. Projeto está licitado há 15 anos

Joanna Manhago

