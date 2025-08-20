Trânsito

Fora de risco
Notícia

Uma semana após acidente na BR-116, dois soldados do Exército seguem hospitalizados

Jailson dos Santos Gomes e Leopoldo dos Santos Staudt, ambos de 19 anos, estão internados no Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA)

Júlia Ozorio

