Carro colidiu contra uma mureta na BR-116 na semana passada, provocando a morte de três jovens. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Uma semana depois do acidente que provocou a morte de três soldados do Exército na BR-116, em São Leopoldo, os dois militares sobreviventes seguem hospitalizados, sem previsão de alta e sem risco de morte. A informação foi confirmada pelo Comando Militar do Sul (CMS) à reportagem de Zero Hora nesta quarta-feira (20).

Jailson dos Santos Gomes e Leopoldo dos Santos Staudt, ambos de 19 anos, estavam internados no Hospital Centenário, em São Leopoldo, desde a quarta-feira da semana passada, dia do acidente. No sábado (16), eles foram transferidos para o Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA).

Conforme o CMS, eles tiveram fraturas, principalmente na região das pernas, em razão do acidente. Por isso, precisaram passar por cirurgias ortopédicas.

O acidente

Os sobreviventes estavam em um Chevrolet Classic, junto com outros três amigos. O carro ia de Campo Bom para Sapucaia do Sul, a caminho do batalhão para participar da solenidade de passagem de comando no Comando Militar do Sul.

O veículo colidiu contra a mureta central da BR-116, por volta das das 3h45min da quarta-feira da semana passada, 13 de agosto. O acidente ocorreu próximo a Avenida João Corrêa, em São Leopoldo, no sentido Interior-Capital. O horário marcado para a apresentação dos soldados no batalhão, para o evento, era às 4h30min.

Eduardo Hoffmeister, 19 anos, Davi Adrian da Silva, 18, e Vitor Golfetto, 19, morreram no local. Eles foram sepultados em Campo Bom.

Os cinco envolvidos integram o 18° Batalhão de Infantaria de Sapucaia do Sul, onde prestavam serviço militar.

Investigação

O caso é investigado pela Polícia Civil. De acordo com o delegado André Serrão, da 3ª Delegacia de Polícia Regional (DPRM) de São Leopoldo, o fato é tratado como homicídio culposo — quando não há intenção de matar.

A polícia solicitou coleta de material para análises toxicológicas e de alcoolemia dos ocupantes do veículo. Exames referentes ao carro também foram solicitados para averiguação da dinâmica do acidente e velocidade na qual o Chevrolet Classic circulava. Os laudos ainda são aguardados pela investigação.

Além do resultado dos exames periciais, a polícia espera a alta hospitalar de Leopoldo dos Santos Staudt, que ainda não prestou oitiva. O outro sobrevivente, Jailson dos Santos Gomes já prestou depoimento.

Segundo o relato, nenhum dos cinco soldados havia ingerido bebida alcoólica, incluindo o motorista do carro, Eduardo Hoffmeister, 19 anos. No entanto, ele afirma que no momento da colisão, eles estavam atrasados para solenidade e o carro trafegava a cerca de 140 km/h.