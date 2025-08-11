Trecho da RS-118 é liberado em Gravataí após dois anos e desafoga o trânsito na região

Trecho estava bloqueado há dois anos. Guilherme Milman / Agência RBS

Após dois anos de bloqueio, o trecho da RS-118, em Gravataí, foi liberado nesta segunda-feira (11) no sentido Viamão–Sapucaia do Sul. As interferências faziam parte das obras de um novo viaduto entre a rodovia e a Avenida Centenário, que ocorrem desde 2022.

Um ato com autoridades marcou a liberação da pista. Os cones foram removidos por volta das 8h10min. Às 8h30min, o trecho já estava livre para trânsito.

Com a liberação, não haverá mais interferência para os veículos que saem da Avenida Centenário — que depois vira RS-030 — e acessam a RS-118. Desde 2023, os motoristas precisavam fazer um desvio pela pista lateral, o que gerava grandes congestionamentos em horários de pico.

— Traz uma mobilidade para toda a região, não apenas aqui para Gravataí, mas para toda a Grande Porto Alegre, para quem se deslocar: Alvorada, Viamão sentido Esteio, Sapucaia, pegando a BR-116 já em Sapucaia, São Leopoldo — celebra o secretário Estadual de Transportes, Juvir Costella.

Em abril, o trânsito havia sido liberado no sentido Sapucaia do Sul-Alvorada. O único trecho que permanece bloqueado pelas obras é o do acesso para a Avenida Centenário, para quem vem de Sapucaia do Sul e Cachoeirinha. As intervenções no local ocorrem devido a uma obra no viaduto, que ainda está em andamento e tem previsão de conclusão para o final deste ano.

Três adiamentos

A previsão inicial era de que o viaduto e a passagem de nível fossem entregues em dezembro de 2023. Os trabalhos, no entanto, já sofreram três adiamentos. O primeiro passou o prazo para o fim de 2024. Depois da enchente de maio, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) alterou novamente a data, para junho de 2025.

Recentemente, houve um novo atraso no cronograma e, por conta disso, o prazo de entrega da obra passou para o segundo semestre deste ano.

A construtora Sultepa é a responsável pela obra. O investimento é de R$ 61,8 milhões.