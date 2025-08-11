Trânsito

Fim da espera
Notícia

Trecho da RS-118 é liberado em Gravataí após dois anos e desafoga o trânsito na região

Construção de viaduto deve ser totalmente concluída no final do ano; no entanto, não haverá mais intervenções na rodovia

Guilherme Milman

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS