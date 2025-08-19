Trânsito

Entre Sapucaia do Sul e São Leopoldo
Notícia

Trecho da BR-116 que registrou sete mortes em menos de uma semana apresenta falhas de sinalização: "Tu diriges com medo"

Embora não haja indícios de que os acidentes foram causados por problemas estruturais, usuários destacam que ausência de pintura, sobretudo delimitando as faixas, aumenta o risco de colisões

Guilherme Milman

