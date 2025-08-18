Soldados envolvidos em acidente na BR-116 são transferidos para Hospital Militar de Porto Alegre

Eles estavam no carro que colidiu contra uma mureta na BR-116 na última quarta, provocando a morte de três jovens. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Os dois sobreviventes do acidente que provocou a morte de três soldados na BR-116, em São Leopoldo, foram transferidos neste sábado (16) para o Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA). Conforme o Comando Militar do Sul (CMS), eles passaram por cirurgias ortopédicas e não correm risco de morrer.

Ainda não há previsão de alta. Jailson dos Santos Gomes e Leopoldo dos Santos Staudt, ambos de 19 anos, estavam internados no Hospital Centenário, em São Leopoldo, desde quarta-feira (13), dia do acidente.

Os dois estavam no Chevrolet Classic que ia de Campo Bom para Sapucaia do Sul durante a madrugada quando colidiu contra a mureta central da BR-116. Eduardo Hoffmeister, 19 anos, Davi Adrian da Silva, 18, e Vitor Golfetto, 19, morreram no local. Eles foram sepultados em Campo Bom.

Os cinco jovens envolvidos eram soldados do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército de Sapucaia do Sul. Eles estavam a caminho do quartel para a solenidade de passagem de comando no Comando Militar do Sul (CMS). Em depoimento à Polícia Civil, Jailson afirmou que, no momento da colisão, eles estavam atrasados para solenidade. Segundo o relato, o carro trafegava a cerca de 140 km/h.

O acidente ocorreu por volta das 3h45min. O horário marcado para a apresentação dos soldados no batalhão, para o evento, era às 4h30min.

O Exército afirma que, em ocasiões como esta, com solenidades marcadas cedo da manhã, os soldados podem optar por dormir no próprio batalhão. Segundo a instituição, os cinco envolvidos no acidente estavam entre a minoria dos que preferiram voltar para casa e retornar de madrugada.

Conforme o depoimento de Jailson, nenhum deles havia ingerido bebida alcoólica, incluindo o motorista do carro, Eduardo Hoffmeister, 19 anos. Ainda que a polícia trabalhe com a suspeita de homicídio culposo, a causa do acidente só será determinada após os exames periciais.