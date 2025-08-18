Trânsito

Fora de risco
Notícia

Soldados envolvidos em acidente na BR-116 são transferidos para Hospital Militar de Porto Alegre

Jailson dos Santos Gomes e Leopoldo dos Santos Staudt, ambos de 19 anos, estavam internados no Centenário, em São Leopoldo

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

