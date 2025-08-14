Trânsito

Solenidade do Exército
Soldados envolvidos em acidente na BR-116 estavam atrasados e carro trafegava a mais de 100 km/h, diz sobrevivente

Jailson dos Santos Gomes, 20 anos, permanece internado no Hospital Centenário, em São Leopoldo, e não corre risco de vida

