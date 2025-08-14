Soldados envolvidos em acidente na BR-116 estavam atrasados e carro trafegava a mais de 100 km/h, diz sobrevivente

Jailson dos Santos Gomes foi um dos sobreviventes do acidente que deixou três jovens mortos na BR-116. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Em depoimento à Polícia Civil, Jailson dos Santos Gomes, 20 anos, um dos dois sobreviventes do acidente que deixou três militares mortos na BR-116 em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, na quarta-feira (13), afirmou que, no momento da colisão, os jovens estavam atrasados para solenidade do Exército. Ainda de acordo com o relato, eles trafegavam a 140 km/h na ocasião.

Segundo o delegado André Serrão, responsável pelo caso, Jailson confirmou ainda na quarta-feira que os soldados haviam saído mais tarde do que o planejado por conta do atraso de um deles. Os jovens vinham de Campo Bom e se dirigiam até o 18º Batalhão de Infantaria de Sapucaia do Sul, onde prestavam serviço militar, quando o carro colidiu contra a mureta central da BR-116.

O acidente ocorreu por volta das 3h45min. O horário marcado para a apresentação dos soldados no batalhão para o evento era às 4h30min, segundo a polícia. Inicialmente, foi citada a formatura dos soldados, mas este termo é empregado internamente para solenidades da corporação em geral.

O Exército afirma que, em ocasiões como esta, com solenidades marcadas cedo da manhã, os soldados podem optar por dormir no próprio batalhão. Segundo a instituição, os cinco envolvidos no acidente estavam entre a minoria dos que preferiram voltar para casa e retornar de madrugada.

O evento era a Passagem de Comando do Comando Militar do Sul, que trouxe tropas de Santa Catarina e do Paraná, além das gaúchas. Para ter tempo de se deslocar até o local da solenidade, no 3° Regimento de Cavalaria de Guarda, em Porto Alegre, e passar por um treinamento, os militares deveriam chegar até as 4h30min em Sapucaia do Sul.

Conforme o depoimento de Jailson, nenhum deles havia ingerido bebida alcoólica, incluindo o motorista do carro, Eduardo Hoffmeister, 19 anos. Ainda que a Polícia Civil trabalhe com a suspeita de homicídio culposo, a causa do acidente só será determinada após os exames periciais.

Jailson e o outro sobrevivente do acidente, Leopoldo dos Santos Staudt, 19 anos, seguem internados no Hospital Centenário, em São Leopoldo, em estado estável e sem risco de vida. Ambos estão conscientes e se recuperando de cirurgias realizadas ainda na quarta-feira.

O depoimento de Leopoldo só deve ser recolhido após a alta do paciente. Segundo Serrão, a decisão serve para não desgastar o jovem em recuperação, já que o relato de Jailson já foi "bastante elucidativo".

Morreram no acidente três soldados, que são velados nesta quinta-feira (14). A despedida a Davi Adrian da Silva, 18 anos, filho da vereadora suplente Ana Machado, de Campo Bom, vai até as 16h, com sepultamento no Cemitério Municipal de Campo Bom. Vitor Golfetto, 19, será velado até as 15h no mesmo local. Já o velório de Eduardo Hoffmeister, 19, segue até as 14h, com sepultamento posterior no Cemitério Evangélico de Campo Bom.