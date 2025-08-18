Trânsito

Trânsito fatal
Sete pessoas morreram em menos de uma semana em acidentes na BR-116 no Vale do Sinos

Trecho da rodovia é caracterizado pelo alto fluxo de veículos e ainda passa por obras. Foram 18 mortes desde o início do ano

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

