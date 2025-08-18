Sete pessoas morreram em menos de uma semana em acidentes na BR-116 no Vale do Sinos

Passageiro de HB20 foi a vítima mais recente de acidente grave em trecho entre São Leopoldo e Canoas. Marcos Pacheco / RBS TV

Entre a última quarta-feira (13) e esta segunda (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu cinco acidentes que provocaram a morte de sete pessoas na BR-116, entre São Leopoldo e Canoas, no Vale do Sinos. Para a PRF, a imprudência está praticamente associada à alta acidentalidade no trecho.

O primeiro acidente foi registrado na madrugada de quarta-feira (13), quando três recrutas do Exército morreram após o carro em que eles estavam colidir numa das muretas do viaduto que passa sob a Avenida João Correa, em São Leopoldo. Outros dois jovens ficaram feridos, sendo que um deles relatou à polícia que eles trafegavam a cerca de 140 km/h em um trecho onde a velocidade máxima é de 80 km/h.

Cerca de 15 minutos depois, perto do Zoológico, em Sapucaia do Sul, o passageiro de um caminhão morreu depois que o motorista dormiu e colidiu em outro caminhão. Dois dias depois, na manhã de sexta-feira (15), um homem morreu atropelado no km 248 da rodovia, em São Leopoldo.

Neste mesmo quilômetro, outros dois acidentes foram registrados em um intervalo de quatro horas entre este domingo e a segunda-feira (18): no final da noite do dia 17, um homem de 69 anos morreu atropelado. No início da madrugada desta segunda, a vítima foi o passageiro de um Hyundai HB20 que saiu da pista, em uma curva.

— Nós percebemos que a maioria deles foi causada ou por excesso de velocidade, ou o pedestre, ao invés de utilizar a passarela, acabou atravessando a rodovia e acabou sendo atingido. Tivemos o caso de um motorista que dormiu na direção do veículo. São situações que a gente sempre faz o alerta para a população cuidar — analisa o chefe de Comunicação Social da PRF no RS, inspetor Douglas Paveck Bomfim.

Além das imprudências, a PRF também pede que os motoristas estejam atentos ao trecho em razão das obras.

— É um trecho que a gente tem o maior fluxo de veículos aqui no Estado, então, naturalmente vai dar mais acidentes, mas, é importante o motorista ter atenção, além de ter muito veículo, tem mais as obras ainda que ajudam a dificultar um trânsito seguro no local — complementa Paveck.