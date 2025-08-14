Trânsito

Erosão
Notícia

Responsabilidade sobre obra em trecho de estrada interditado no Litoral Norte gera impasse entre prefeitura de Imbé e Daer

Estrada de chão foi danificada pela força do mar, entre os balneários Imara e Atlântida Sul

Renê Almeida

Rádio Gaúcha

